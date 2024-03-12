Губернатор: воздушные цели уничтожены за пределами Таганрога

Воздушные цели были уничтожены за пределами Таганрога. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

РИА Новости

«В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города», — отметил Голубев. По его словам, последствия на земле уточняются оперативными службами. Ранее глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что город атаковали с применением беспилотников. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.