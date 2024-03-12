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Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном должен начаться в ближайшее время.
Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Асатур Есаянц

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны показать заинтересованность, чтобы процесс делимитации и демаркации начался и сдвинулся с места», — заявил Пашинян.

При этом он выступил за соблюдение трёх пунктов — это юридическая составляющая, решение функциональных вопросов (работа инфраструктуры) и безопасность людей.

В этом случае делимитированная граница «должна стать железной гарантией долговременной стабильности», отметил армянский премьер.

Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели седьмую встречу.

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