Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном должен начаться в ближайшее время.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны показать заинтересованность, чтобы процесс делимитации и демаркации начался и сдвинулся с места», — заявил Пашинян.

При этом он выступил за соблюдение трёх пунктов — это юридическая составляющая, решение функциональных вопросов (работа инфраструктуры) и безопасность людей.

В этом случае делимитированная граница «должна стать железной гарантией долговременной стабильности», отметил армянский премьер.

Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели седьмую встречу.