Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться
- РИА Новости
- © Sputnik / Асатур Есаянц
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.
«Мы должны показать заинтересованность, чтобы процесс делимитации и демаркации начался и сдвинулся с места», — заявил Пашинян.
При этом он выступил за соблюдение трёх пунктов — это юридическая составляющая, решение функциональных вопросов (работа инфраструктуры) и безопасность людей.
В этом случае делимитированная граница «должна стать железной гарантией долговременной стабильности», отметил армянский премьер.
Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели седьмую встречу.