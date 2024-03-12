Старовойт: посёлок Тёткино обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Тёткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в регионе «выдалась неспокойная ночь».

Старовойт проинформировал, что сбито 11 украинских дронов. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.

«На данный момент со стороны Украины ведётся обстрел посёлка Тёткино Глушковского района. К сожалению, там есть пострадавший», — заявил губернатор.

Он уточнил, что у местного жителя ранение лёгкой степени тяжести.

Ранее губернатор рассказал, что ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.