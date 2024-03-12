RT в Telegram
Подпишись

Старовойт: посёлок Тёткино обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Тёткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший.
Старовойт: посёлок Тёткино обстреливают со стороны Украины, есть пострадавший
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в регионе «выдалась неспокойная ночь».

Старовойт проинформировал, что сбито 11 украинских дронов. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.

«На данный момент со стороны Украины ведётся обстрел посёлка Тёткино Глушковского района. К сожалению, там есть пострадавший», — заявил губернатор.

Он уточнил, что у местного жителя ранение лёгкой степени тяжести.

Ранее губернатор рассказал, что ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить