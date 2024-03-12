RT в Telegram
Подпишись

СК даст правовую оценку факту осквернения советского мемориала в Германии

Короткая ссылка
RT
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения мемориала советским воинам в немецком городе Пренцлау, сообщает ведомство.

Как уточняет СК, в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили мемориал советским войнам, погибшим в годы Второй мировой войны. Вандалы нарисовали граффити на памятнике.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку установить обстоятельства произошедшего во взаимодействии с МИД РФ, говорится в сообщении СК.

Ранее RT сообщал, что полиция федеральной земли Бранденбург проводит расследование в связи с произошедшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить