СК даст правовую оценку факту осквернения советского мемориала в Германии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения мемориала советским воинам в немецком городе Пренцлау, сообщает ведомство.

Как уточняет СК, в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили мемориал советским войнам, погибшим в годы Второй мировой войны. Вандалы нарисовали граффити на памятнике.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку установить обстоятельства произошедшего во взаимодействии с МИД РФ, говорится в сообщении СК.

Ранее RT сообщал, что полиция федеральной земли Бранденбург проводит расследование в связи с произошедшим.