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В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о ликвидации последствий ночной атаки беспилотников.
В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА

«В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб», — сообщил он в своём Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. В настоящий момент ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно, что в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.

Возгорание на площади 100 кв. м происходит у резервуара на объекте ТЭК в Орле.

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