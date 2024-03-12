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Минобороны: над регионами России за ночь уничтожено и перехвачено 25 БПЛА

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В ночь на 12 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Московской области два БПЛА, Ленинградской — один, Белгородской — семь, Курской — 11, Брянской — один, Тульской — один и Орловской — два.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

Также сообщалось, что силами ПВО в Раменском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

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