Пушилин: семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР со стороны украинской армии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, где снаряд ВСУ попал в жилой дом.

Также две сотрудницы Западного РЭС были ранены из-за сброса боеприпаса с украинского дрона в Петровском районе Донецка.

Вечером 10 марта сообщалось, что ребёнок пострадал в результате детонации взрывчатки в селе Луганском в ДНР.