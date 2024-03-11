Пушилин: семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, где снаряд ВСУ попал в жилой дом.
Также две сотрудницы Западного РЭС были ранены из-за сброса боеприпаса с украинского дрона в Петровском районе Донецка.
Вечером 10 марта сообщалось, что ребёнок пострадал в результате детонации взрывчатки в селе Луганском в ДНР.