RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР со стороны украинской армии.
Пушилин: семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены при обстреле ДНР
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, где снаряд ВСУ попал в жилой дом.

Также две сотрудницы Западного РЭС были ранены из-за сброса боеприпаса с украинского дрона в Петровском районе Донецка.

Вечером 10 марта сообщалось, что ребёнок пострадал в результате детонации взрывчатки в селе Луганском в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить