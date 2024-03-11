Экс-премьер Азаров: Украина уже давно стала банкротом
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Таким образом он прокомментировал понижение агентством S&P кредитного рейтинга Украины до преддефолтного в своём Telegram-канале.
Азаров отметил, что международные агентства не рискуют присваивать Украине рейтинг, соответствующий дефолту.
«Хотя Украина уже давно банкрот», — добавил он.
Ранее депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Киев начал рассматривать план С из-за задержек западного финансирования.