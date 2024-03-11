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Экс-премьер Азаров: Украина уже давно стала банкротом

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна давно является полностью неплатёжеспособной.
Экс-премьер Азаров: Украина уже давно стала банкротом
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Таким образом он прокомментировал понижение агентством S&P кредитного рейтинга Украины до преддефолтного в своём Telegram-канале.

Азаров отметил, что международные агентства не рискуют присваивать Украине рейтинг, соответствующий дефолту.

«Хотя Украина уже давно банкрот», — добавил он.

Ранее депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Киев начал рассматривать план С из-за задержек западного финансирования.

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