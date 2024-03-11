Более 900 домов, повреждённых обстрелами ВСУ, восстановили в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что свыше 900 домов, которые были повреждены украинскими обстрелами, были восстановлены.

«В общей сложности на сегодняшний день в пяти муниципальных образованиях отремонтированы 39 многоквартирных и 881 частный дом», — сообщил глава региона в своём Telegram.

Он уточнил, что рабочие в первую очередь меняют повреждённые окна и стеклопакеты, после ремонтируют крышу, ограждения придомовой территории.

Глава региона добавил, что всего с начала спецоперации украинцы нанесли более 500 ударов по энергетической инфраструктуре Курской области.

Ранее Старовойт сообщил, что житель села Гончаровка Суджанского района, который пострадал при обстреле украинских войск, скончался в больнице.