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Более 900 домов, повреждённых обстрелами ВСУ, восстановили в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что свыше 900 домов, которые были повреждены украинскими обстрелами, были восстановлены.
Более 900 домов, повреждённых обстрелами ВСУ, восстановили в Курской области
  • РИА Новости

«В общей сложности на сегодняшний день в пяти муниципальных образованиях отремонтированы 39 многоквартирных и 881 частный дом», — сообщил глава региона в своём Telegram.

Он уточнил, что рабочие в первую очередь меняют повреждённые окна и стеклопакеты, после ремонтируют крышу, ограждения придомовой территории.

Глава региона добавил, что всего с начала спецоперации украинцы нанесли более 500 ударов по энергетической инфраструктуре Курской области.

Ранее Старовойт сообщил, что житель села Гончаровка Суджанского района, который пострадал при обстреле украинских войск, скончался в больнице.

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