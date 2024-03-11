Telegraph: британского наёмника нашли мёртвым после возвращения с Украины
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на мать наёмника.
По её словам, после возвращения он страдал посттравматическим стрессовым расстройством, семья не смогла оказать ему необходимую помощь.
Отмечается, что в декабре 2023 года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, но на связь он не выходил, на следующий день его тело обнаружили в его доме.
В сентябре на Украине обнаружили мёртвым британского наёмника Джордана Чедвика в водоёме со связанными за спиной руками.