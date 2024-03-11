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Telegraph: британского наёмника нашли мёртвым после возвращения с Украины

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В Великобритании нашли мёртвым воевавшего в ВС Украины наёмника Гарри Грегга.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на мать наёмника.

По её словам, после возвращения он страдал посттравматическим стрессовым расстройством, семья не смогла оказать ему необходимую помощь.

Отмечается, что в декабре 2023 года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, но на связь он не выходил, на следующий день его тело обнаружили в его доме.

В сентябре на Украине обнаружили мёртвым британского наёмника Джордана Чедвика в водоёме со связанными за спиной руками.

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