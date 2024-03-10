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Экономист Лобода: довести ли Киев до дефолта — политическое решение

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Анастасия Белоусова
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT прокомментировал понижение кредитного рейтинга Украины международным финансовым агентством S&P Global Ratings на две ступени.
Экономист Лобода: довести ли Киев до дефолта — политическое решение
  • AP

По мнению экономиста, «довести ли Киев до дефолта — это политическое решение, которое примут Брюссель и Вашингтон».

«По сути, страна проходит сегодня путь Греции в кредитную кабалу западного капитала. Внешний долг Киева сегодня превышает $145 млрд и будет расти в геометрической прогрессии. На каких условиях и под какие проценты получены внешние займы Киевом — очень интересная тема», — считает он.

Лобода заявил, что Запад уже пополнил свои рынки труда миллионами украинцев и продолжает разорять страну.

«Запад уже забрал самое ценное — пополнил свои рынки труда миллионами украинцев, а теперь на фоне снижения кредитного рейтинга создаёт легитимную  платформу для скупки всего ценного с колоссальным дисконтом», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что международное финансовое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины на две ступени. Это предпоследнее значение перед дефолтом.

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