Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT прокомментировал понижение кредитного рейтинга Украины международным финансовым агентством S&P Global Ratings на две ступени.

По мнению экономиста, «довести ли Киев до дефолта — это политическое решение, которое примут Брюссель и Вашингтон».

«По сути, страна проходит сегодня путь Греции в кредитную кабалу западного капитала. Внешний долг Киева сегодня превышает $145 млрд и будет расти в геометрической прогрессии. На каких условиях и под какие проценты получены внешние займы Киевом — очень интересная тема», — считает он.

Лобода заявил, что Запад уже пополнил свои рынки труда миллионами украинцев и продолжает разорять страну.

«Запад уже забрал самое ценное — пополнил свои рынки труда миллионами украинцев, а теперь на фоне снижения кредитного рейтинга создаёт легитимную платформу для скупки всего ценного с колоссальным дисконтом», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что международное финансовое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины на две ступени. Это предпоследнее значение перед дефолтом.