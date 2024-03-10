Экономист Лобода: довести ли Киев до дефолта — политическое решение
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По мнению экономиста, «довести ли Киев до дефолта — это политическое решение, которое примут Брюссель и Вашингтон».
«По сути, страна проходит сегодня путь Греции в кредитную кабалу западного капитала. Внешний долг Киева сегодня превышает $145 млрд и будет расти в геометрической прогрессии. На каких условиях и под какие проценты получены внешние займы Киевом — очень интересная тема», — считает он.
Лобода заявил, что Запад уже пополнил свои рынки труда миллионами украинцев и продолжает разорять страну.
«Запад уже забрал самое ценное — пополнил свои рынки труда миллионами украинцев, а теперь на фоне снижения кредитного рейтинга создаёт легитимную платформу для скупки всего ценного с колоссальным дисконтом», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что международное финансовое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины на две ступени. Это предпоследнее значение перед дефолтом.