Новое контрнаступление украинской армии обернётся унизительным поражением Киева, говорится в статье издания InfoBRICS.

«Очевидно, что такая мера будет иметь серьёзные последствия для киевского режима, что ещё больше усугубит положение украинской армии», — подчеркнул автор публикации.

Отмечается, что любая новая подобная операция ВСУ закончится так же, как и летнее наступление в прошлом году. По мнению автора, украинские войска будут подавлены в самом начале операции, понесут потери, а затем отступят обратно на свои позиции.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году.