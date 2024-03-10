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InfoBRICS: новое наступление ВСУ приведёт к унизительному поражению

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Новое контрнаступление украинской армии обернётся унизительным поражением Киева, говорится в статье издания InfoBRICS.
InfoBRICS: новое наступление ВСУ приведёт к унизительному поражению
  • AP

«Очевидно, что такая мера будет иметь серьёзные последствия для киевского режима, что ещё больше усугубит положение украинской армии», — подчеркнул автор публикации.

Отмечается, что любая новая подобная операция ВСУ закончится так же, как и летнее наступление в прошлом году. По мнению автора, украинские войска будут подавлены в самом начале операции, понесут потери, а затем отступят обратно на свои позиции.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году.

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