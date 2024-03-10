Украинский генерал Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля
«Харьков и область: идём в укрытие!» — сообщил он в Telegram в тот день.
Как передаёт РИА Новости, пользователи сети заметили, что Мельник, который ранее активно публиковал сообщения, ничего не писал после этого.
Днём 17 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.
Генерала назначили начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.
Ранее в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.