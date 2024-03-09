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Сальдо: мужчина пострадал при обстреле Голой Пристани в Херсонской области

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Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области.
Сальдо: мужчина пострадал при обстреле Голой Пристани в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника, сбросив на жилой сектор взрывное устройство.

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