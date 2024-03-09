Сальдо: мужчина пострадал при обстреле Голой Пристани в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника, сбросив на жилой сектор взрывное устройство.