Один человек пострадал при ударе ВСУ по грузовикам с углём в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в Telegram.
По его словам, ВСУ нанесли удар по грузовикам при помощи FPV-дронов. После этого украинские войска открыли прицельный огонь из РСЗО «Град».
«Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.