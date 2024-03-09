RT в Telegram
Подпишись

Один человек пострадал при ударе ВСУ по грузовикам с углём в Харьковской области

Короткая ссылка
Один человек пострадал в результате удара Вооружённых сил Украины по грузовикам с углём, который предназначался для жителей Харьковской области.
Один человек пострадал при ударе ВСУ по грузовикам с углём в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, ВСУ нанесли удар по грузовикам при помощи FPV-дронов. После этого украинские войска открыли прицельный огонь из РСЗО «Град».

«Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить