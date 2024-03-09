Один человек пострадал при ударе ВСУ по грузовикам с углём в Харьковской области

Один человек пострадал в результате удара Вооружённых сил Украины по грузовикам с углём, который предназначался для жителей Харьковской области.

Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, ВСУ нанесли удар по грузовикам при помощи FPV-дронов. После этого украинские войска открыли прицельный огонь из РСЗО «Град».

«Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.