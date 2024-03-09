Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.
В результате взрыва в доме выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях России.