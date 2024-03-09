Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на частное жилое домовладение в селе Безымено.

Об этом он написал в Telegram.

«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.

В результате взрыва в доме выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях России.