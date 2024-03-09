В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники

В Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники, повреждены 22 кв м кровли.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, пострадавших нет.

Отмечается, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Позже в небе над Курском силами ПВО был сбит украинский БПЛА.