В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, пострадавших нет.
Отмечается, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место.
Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.
Позже в небе над Курском силами ПВО был сбит украинский БПЛА.