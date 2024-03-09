RT в Telegram
Подпишись

В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники

Короткая ссылка
В Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники, повреждены 22 кв м кровли.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, пострадавших нет.

Отмечается, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Позже в небе над Курском силами ПВО был сбит украинский БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить