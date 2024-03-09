РИА Новости: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бомжей
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, в период с 2019 по 2020 год в приюте было зарегистрировано более десяти офицеров СБУ.
«Сколько точно там их было всего записано, сейчас изучается, но уже точно можно сказать, что это носило массовый характер», — говорится в сообщении.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что украинскому командованию для спасения ситуации нужно отвести «основные части» в тыл и заменить их «арьергардом» из смертников.