В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
- Gettyimages.ru
- © Ed Ram
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Повреждён… инфраструктурный объект», — указал он.
При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен