В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Повреждён… инфраструктурный объект», — указал он.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.