Российская авиация и ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и одну ЗРК Patriot

Экипажи российской авиации и системы противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили пять ракет Storm Shadow и одну ракету ЗРК Patriot, говорится в свежей сводке Минобороны России.

РИА Новости

Также ведомство заявило, что был сбит украинский самолёт МиГ-29. Кроме того, в плен российской армии за неделю сдались 24 украинских военных.