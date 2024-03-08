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Российская авиация и ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и одну ЗРК Patriot

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Экипажи российской авиации и системы противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили пять ракет Storm Shadow и одну ракету ЗРК Patriot, говорится в свежей сводке Минобороны России.
Российская авиация и ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и одну ЗРК Patriot
  • РИА Новости

Также ведомство заявило, что был сбит украинский самолёт МиГ-29.

Кроме того, в плен российской армии за неделю сдались 24 украинских военных.

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