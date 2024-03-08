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РИА Новости: ВС России записали в свой актив все образцы оружия НАТО на Украине

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Вооружённые силы России смогли записать в свой актив все образцы оружия Североатлантического альянса, представленного в настоящее время на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что за последние две недели российские войска на Авдеевском направлении уничтожили три танка M1A1 Abrams, которые ВСУ до этого берегли.

Кроме того, операторы беспилотников смогли поразить самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства.

Ракетным войскам удалось накрыть РСЗО HIMARS в глубоком тылу противника. 

«Таким образом, российская армия записала в свой актив все образцы техники НАТО, предоставленной на сегодняшний день Украине», — отмечает агентство.

6 марта Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО французской бомбы AASM.

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