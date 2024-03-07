Гладков: мужчина ранен при обстреле села Козинка со стороны ВС Украины

Мужчина получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения нижней конечности», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что необходимая медпомощь была ему оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, из-за прилёта повреждён сарай в частном жилом домовладении.

Ранее мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики.