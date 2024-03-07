Гладков: мужчина ранен при обстреле села Козинка со стороны ВС Украины
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения нижней конечности», — сообщил глава региона.
Гладков добавил, что необходимая медпомощь была ему оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался.
Кроме того, из-за прилёта повреждён сарай в частном жилом домовладении.
Ранее мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики.