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Гладков: мужчина ранен при обстреле села Козинка со стороны ВС Украины

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Мужчина получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: мужчина ранен при обстреле села Козинка со стороны ВС Украины
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения нижней конечности», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что необходимая медпомощь была ему оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, из-за прилёта повреждён сарай в частном жилом домовладении.

Ранее мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики.

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