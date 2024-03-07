Объект инфраструктуры атакован в городе Сумы на Украине
Сумская областная военная администрация на Украине утверждает, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись ударам.
- AP
- © Andrii Marienko
«Авиационно-ракетный удар по городу Сумы», — отмечается в Telegram администрации.
Уточняется, что на месте работают экстренные службы.
О каком именно объекте идёт речь, в администрации не уточнили.
Ранее в Сумах прогремел взрыв.
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