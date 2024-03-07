Суд в Геническе приговорил к 11,5 года колонии украинского шпиона

Херсонский областной суд приговорил к 11,5 года колонии строгого режима жителя региона 25-летнего Сергея Крижановского, который занимался шпионажем в пользу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Он признан виновным по ст. 276 УК России (шпионаж)... Суд... приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в заявлении.

По имеющимся данным, в январе 2023 года Крижановский, будучи ещё гражданином Украины, занимался сбором и передачей украинским спецслужбам через мессенджер сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео с осуждённым украинским агентом.