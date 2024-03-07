Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении за сутки.

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Об этом информирует российское Министерство обороны. Также в оборонном ведомстве заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.