RT в Telegram
Подпишись

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении за сутки.
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить