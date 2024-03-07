Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
- © РИА Новости / Павел Колядин
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в Telegram.
Он призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.
Вскоре после этого он объявил об отмене тревоги.
Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка Красное Шебекинского городского округа.