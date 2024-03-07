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Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
  • © РИА Новости / Павел Колядин

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в Telegram.

Он призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Вскоре после этого он объявил об отмене тревоги.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка Красное Шебекинского городского округа.

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