Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в Telegram.

Он призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Вскоре после этого он объявил об отмене тревоги.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка Красное Шебекинского городского округа.