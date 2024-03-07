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Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

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Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал он в Telegram.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее в Минобороны России заявили, что шесть украинских дронов были нейтрализованы силами ПВО в ночь на 7 марта в Тульской, Курской и Брянской областях.

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