Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал он в Telegram.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее в Минобороны России заявили, что шесть украинских дронов были нейтрализованы силами ПВО в ночь на 7 марта в Тульской, Курской и Брянской областях.