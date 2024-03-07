Два населённых пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ
- РИА Новости
«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал он в Telegram.
В результате обстрела никто не пострадал, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка.
Ранее в Минобороны России заявили, что шесть украинских дронов были нейтрализованы силами ПВО в ночь на 7 марта в Тульской, Курской и Брянской областях.