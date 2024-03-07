Ограничения на потребление электроэнергии вводят в Киргизии из-за ремонта ГЭС

Ограничения на потребление электроэнергии вводятся в Киргизии из-за ремонта двух ГЭС.

Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.

«Ограничение на потребление электроэнергии вводится в часы пик в утреннее и вечернее время... Если на объекте энергетики будут проводить работы с отключением электричества, то об этом общественность будет заранее проинформирована через социальные сети и СМИ», — заявил он в интервью госагентству Кабар.

По словам Жапарова, ограничения связаны с модернизацией Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

В феврале на ТЭЦ в Бишкеке произошла авария, пострадали пять человек.