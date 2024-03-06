Украина может потерять контроль над Одессой в текущем году, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

В публикации отмечается, что в 2022 году можно было предположить, что Украина потерпит поражение в конфликте.

«А в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмёт Одессу», — говорится в статье.

Автор подчеркнул, что Вооружённые силы Украины в настоящий момент «разбиты в клочья», поскольку у них нет денег, вооружения, личного состава и средств противовоздушной обороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева нужно исправить.