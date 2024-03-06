Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и ещё ряде областей

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской.

Об этом сообщается на украинской карте воздушных тревог. Сирены также сработали в Кировоградской и Полтавской областях. Ранее в украинских Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.