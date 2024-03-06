Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и ещё ряде областей
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской.
Об этом сообщается на украинской карте воздушных тревог.
Сирены также сработали в Кировоградской и Полтавской областях.
Ранее в украинских Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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