Силы ПВО России за сутки сбили 135 украинских беспилотников

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили 135 украинских беспилотников.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила авиационную технику, склады боеприпасов и топлива в Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины.