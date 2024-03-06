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МО: силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

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Силы противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Курской областями.
МО: силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что 6 марта около 12:10 мск были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с применением дронов по российским объектам.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1) и Курской (1) областей», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа под Курском.

До этого в Суджанском районе Курской области объявили о ракетной опасности.

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