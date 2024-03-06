Более 11 000 абонентов остались без света в Кременной из-за атаки дрона

Минтопэнерго ЛНР заявило, что более 11 тыс. абонентов остались без света в Кременной из-за атаки украинского беспилотника на трансформатор.

Gettyimages.ru

«В результате удара дрона-камикадзе по подстанции «Кременная» произошло возгорание трансформатора. ПС была обесточена вручную», — сказано в сообщении. Отмечается, что министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош сообщил, что обесточены 11 035 абонентов, а также 118 трансформаторных подстанций. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.