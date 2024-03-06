Более 11 000 абонентов остались без света в Кременной из-за атаки дрона
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«В результате удара дрона-камикадзе по подстанции «Кременная» произошло возгорание трансформатора. ПС была обесточена вручную», — сказано в сообщении.
Отмечается, что министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош сообщил, что обесточены 11 035 абонентов, а также 118 трансформаторных подстанций.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.