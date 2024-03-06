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Более 11 000 абонентов остались без света в Кременной из-за атаки дрона

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Минтопэнерго ЛНР заявило, что более 11 тыс. абонентов остались без света в Кременной из-за атаки украинского беспилотника на трансформатор.
Более 11 000 абонентов остались без света в Кременной из-за атаки дрона
  • Gettyimages.ru

«В результате удара дрона-камикадзе по подстанции «Кременная» произошло возгорание трансформатора. ПС была обесточена вручную», — сказано в сообщении.

Отмечается, что министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош сообщил, что обесточены 11 035 абонентов, а также 118 трансформаторных подстанций.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ

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