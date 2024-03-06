Силы ПВО России сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.