В небе над Воронежем сбили ещё один украинский БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ещё одном сбитом беспилотнике над регионом.

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — заявил он.

По словам Гусева, опасность атаки беспилотниками всё ещё сохраняется.

Ранее стало известно о ликвидации другого украинского дрона.

Также в Минобороны России сообщали, что около 07:00 мск была пресечена ещё одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа.