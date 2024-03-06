RT в Telegram
Подпишись

В небе над Воронежем сбили ещё один украинский БПЛА

Короткая ссылка
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ещё одном сбитом беспилотнике над регионом.
В небе над Воронежем сбили ещё один украинский БПЛА
  • РИА Новости

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — заявил он.

По словам Гусева, опасность атаки беспилотниками всё ещё сохраняется.

Ранее стало известно о ликвидации другого украинского дрона.

Также в Минобороны России сообщали, что около 07:00 мск была пресечена ещё одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить