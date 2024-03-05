Украинский солдат подорвался на американской гранате в Киевской области

Военный Национальной гвардии Украины подорвался на американской гранате в городе Ирпень Киевской области.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что 2 марта солдата Нацгвардии нашли мёртвым в арендованной квартире. В частности, после того как соседи услышали звук взрыва, они вызвали полицию. Правоохранительные органы зашли в квартиру и обнаружили там труп.

«Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67», — отметил источник издания.

По информации правоохранительных органов, причиной взрыва было неосторожное обращение с боеприпасами.