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Украинский солдат подорвался на американской гранате в Киевской области

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Военный Национальной гвардии Украины подорвался на американской гранате в городе Ирпень Киевской области.
Украинский солдат подорвался на американской гранате в Киевской области
  • AP

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что 2 марта солдата Нацгвардии нашли мёртвым в арендованной квартире. В частности, после того как соседи услышали звук взрыва, они вызвали полицию. Правоохранительные органы зашли в квартиру и обнаружили там труп.

«Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67», — отметил источник издания.

По информации правоохранительных органов, причиной взрыва было неосторожное обращение с боеприпасами.

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