В ВСУ рассказали о сравнении своих укреплений со стеной из «Игры престолов»

Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона высказался о сравнении украинских оборонительных сооружений со стеной из сериала «Игра престолов», а также с Великой Китайской стеной.

«Люди хотят видеть стену, как в фильме «Игра престолов» или Великую Китайскую стену... На Донецком направлении это выглядит немного не так, но оно всё равно должно быть эффективным», — цитирует его ТАСС.

По его словам, выстроенные украинской армией оборонительные рубежи привязаны к рельефу, характеру местности, а также к наличию водных преград.

При этом он отметил, что в основном укрепления представляют собой деревянные огневые позиции с бронекапсулами в отдельных местах. Также в некоторых районах есть «зубы дракона», призванные усложнить прохождение бронированной техники.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров доложили главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и обсудили «изменения в важнейших направлениях».