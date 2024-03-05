RT в Telegram
Подпишись

В ВСУ рассказали о сравнении своих укреплений со стеной из «Игры престолов»

Короткая ссылка
Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона высказался о сравнении украинских оборонительных сооружений со стеной из сериала «Игра престолов», а также с Великой Китайской стеной.
В ВСУ рассказали о сравнении своих укреплений со стеной из «Игры престолов»
  • AP

«Люди хотят видеть стену, как в фильме «Игра престолов» или Великую Китайскую стену... На Донецком направлении это выглядит немного не так, но оно всё равно должно быть эффективным», — цитирует его ТАСС.

По его словам, выстроенные украинской армией оборонительные рубежи привязаны к рельефу, характеру местности, а также к наличию водных преград.

При этом он отметил, что в основном укрепления представляют собой деревянные огневые позиции с бронекапсулами в отдельных местах. Также в некоторых районах есть «зубы дракона», призванные усложнить прохождение бронированной техники.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров доложили главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и обсудили «изменения в важнейших направлениях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить