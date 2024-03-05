Каллас показала фото своего завтрака после слов Politico, что она «ест россиян»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы доказать, что не «ест россиян», как об этом писала газета Politico.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас под фотографией, на которой видна чашка мюсли с ягодами.

Неназванный чиновник ЕС ранее в разговоре с Politico сказал, что Каллас, возможно, не лучший кандидат на высокий пост в Евросоюзе, так как речь идёт о премьере Эстонии, которая «любит есть русских на завтрак».

Сама Каллас ранее заявила, что отказывается называть Владимира Путина президентом России.