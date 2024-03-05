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Каллас показала фото своего завтрака после слов Politico, что она «ест россиян»

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы доказать, что не «ест россиян», как об этом писала газета Politico.
Каллас показала фото своего завтрака после слов Politico, что она «ест россиян»
  • РИА Новости

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас под фотографией, на которой видна чашка мюсли с ягодами.

Неназванный чиновник ЕС ранее в разговоре с Politico сказал, что Каллас, возможно, не лучший кандидат на высокий пост в Евросоюзе, так как речь идёт о премьере Эстонии, которая «любит есть русских на завтрак».

Сама Каллас ранее заявила, что отказывается называть Владимира Путина президентом России.

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