Каллас показала фото своего завтрака после слов Politico, что она «ест россиян»
- РИА Новости
«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас под фотографией, на которой видна чашка мюсли с ягодами.
Неназванный чиновник ЕС ранее в разговоре с Politico сказал, что Каллас, возможно, не лучший кандидат на высокий пост в Евросоюзе, так как речь идёт о премьере Эстонии, которая «любит есть русских на завтрак».
Сама Каллас ранее заявила, что отказывается называть Владимира Путина президентом России.