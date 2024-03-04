RT в Telegram
Подпишись

Командир штурмовой группы рассказал RT, как ВС России освобождали Авдеевку

Короткая ссылка
Командир штурмовой группы с позывным Крестик рассказал корреспонденту RT Хассану Нассру, как Вооружённые силы России освобождали Авдеевку в Донецкой Народной Республике.
Командир штурмовой группы рассказал RT, как ВС России освобождали Авдеевку
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Это было уникально — продумать такой путь по трубе и зайти противнику в тыл... Это будет в истории», — сказал военный.

Он также рассказал корру RT, что, когда бои в городе велись на первой улице, военные ВСУ старались бежать.

«Они не понимали, откуда ведётся огонь, сколько нас. У них работали наблюдатели, но они никого не видели: они смотрели вверх, а мы вышли из-под земли», — поделился командир.

Он также показал трубу диаметром 1,2 м, по которой российские бойцы в полном обмундировании ползли до позиций ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные из группировки войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить