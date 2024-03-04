Командир штурмовой группы рассказал RT, как ВС России освобождали Авдеевку

Командир штурмовой группы с позывным Крестик рассказал корреспонденту RT Хассану Нассру, как Вооружённые силы России освобождали Авдеевку в Донецкой Народной Республике.

«Это было уникально — продумать такой путь по трубе и зайти противнику в тыл... Это будет в истории», — сказал военный.

Он также рассказал корру RT, что, когда бои в городе велись на первой улице, военные ВСУ старались бежать.

«Они не понимали, откуда ведётся огонь, сколько нас. У них работали наблюдатели, но они никого не видели: они смотрели вверх, а мы вышли из-под земли», — поделился командир.

Он также показал трубу диаметром 1,2 м, по которой российские бойцы в полном обмундировании ползли до позиций ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные из группировки войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении.