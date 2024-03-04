Рогов заявил о переходе основных боёв в Работине в центр населённого пункта
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«Основные бои в Работине уже идут в центре, та же школа и другие объекты», — рассказал он РИА Новости.
Рогов отметил, что ВСУ изо всех сил пытаются удержать населённый пункт, а потому увеличили его обстрел дронами и артиллерией, включая кассетные снаряды.
Также, по его словам, украинские военные перебросили на данный участок фронта в большом количестве танки.
Ранее Рогов заявлял об огромных потерях украинских войск в Работине.