Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе основных боёв в Работине в центр населённого пункта.

«Основные бои в Работине уже идут в центре, та же школа и другие объекты», — рассказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ изо всех сил пытаются удержать населённый пункт, а потому увеличили его обстрел дронами и артиллерией, включая кассетные снаряды.

Также, по его словам, украинские военные перебросили на данный участок фронта в большом количестве танки.

Ранее Рогов заявлял об огромных потерях украинских войск в Работине.