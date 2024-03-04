RT в Telegram
Подпишись

Рогов заявил о переходе основных боёв в Работине в центр населённого пункта

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе основных боёв в Работине в центр населённого пункта.
Рогов заявил о переходе основных боёв в Работине в центр населённого пункта
  • © РИА Новости / Давид Нармания

«Основные бои в Работине уже идут в центре, та же школа и другие объекты», — рассказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ изо всех сил пытаются удержать населённый пункт, а потому увеличили его обстрел дронами и артиллерией, включая кассетные снаряды.

Также, по его словам, украинские военные перебросили на данный участок фронта в большом количестве танки.

Ранее Рогов заявлял об огромных потерях украинских войск в Работине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить