Глава Минюста Украины предложил отправить на фронт коррупционеров и лихачей
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«Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию», — сказал он в интервью «РБК-Украина».
Кроме того, по словам министра, на фронт следовало бы отправить и лихачей.
При этом он заявил, что есть категории осуждённых которым ни в коем случае нельзя оказаться на линии соприкосновения. О том, кого именно Малюська имеет в виду, он не уточнил.
Съёмочная группа RT ранее встретилась с украинскими военными, взятыми в плен российскими силами. Среди них есть пожилые и люди с серьёзными проблемами со здоровьем. Несмотря на возраст и болезни, киевский режим отправляет их на фронт, а командование при малейшей опасности бросает в окопах.
Истории боевиков ВСУ от момента мобилизации до сдачи в плен — в материале корреспондента RT Сами Абу Деяба.