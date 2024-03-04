Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил отправлять на фронт осуждённых за коррупцию и нарушения правил дорожного движения.

«Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Кроме того, по словам министра, на фронт следовало бы отправить и лихачей.

При этом он заявил, что есть категории осуждённых которым ни в коем случае нельзя оказаться на линии соприкосновения. О том, кого именно Малюська имеет в виду, он не уточнил.

Съёмочная группа RT ранее встретилась с украинскими военными, взятыми в плен российскими силами. Среди них есть пожилые и люди с серьёзными проблемами со здоровьем. Несмотря на возраст и болезни, киевский режим отправляет их на фронт, а командование при малейшей опасности бросает в окопах.

Истории боевиков ВСУ от момента мобилизации до сдачи в плен — в материале корреспондента RT Сами Абу Деяба.