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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

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Назначенный киевскими властями чиновник Иван Фёдоров заявил, что на временно подконтрольной ВСУ части российской Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры.

Как указывает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

Вместе с этим он не уточнил количество объектов, степень разрушений и другие детали.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прозвучали взрывы.

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