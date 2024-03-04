На подконтрольной ВСУ части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры
Назначенный киевскими властями чиновник Иван Фёдоров заявил, что на временно подконтрольной ВСУ части российской Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры.
Как указывает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
Вместе с этим он не уточнил количество объектов, степень разрушений и другие детали.
Ранее сообщалось, что в Николаеве прозвучали взрывы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: