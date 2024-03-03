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Рогов заявил об ожесточённых боях со встречными атаками в Работине

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ожесточённых боях со встречными атаками в Работине.
Рогов заявил об ожесточённых боях со встречными атаками в Работине
  • РИА Новости

«В Работине идут ожесточённые бои высокой интенсивности со встречными атаками», — рассказал он РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что инициатива находится на стороне российских военнослужащих. Бойцы ВС России активно штурмуют опорные пункты ВСУ.

Под таким натиском украинские военные, по словам Рогова, начали переброску подкреплений, так как им дан приказ любой ценой удержать Работино.

Ранее Рогов заявлял об огромных потерях украинских войск в Работине.

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