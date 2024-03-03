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Глава ДТЭК: Украина может проиграть «энергетическую войну» без помощи США

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Украина может проиграть «энергетическую войну», если США в ближайшее время не возобновят военные поставки, заявил газете Financial Times гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.
Глава ДТЭК: Украина может проиграть «энергетическую войну» без помощи США
  • РИА Новости

«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — сказал собеседник издания.

Тимченко подчеркнул, что для Украины электроснабжение «одинаково важно летом и зимой», а в последнее время «всё больше дронов и больше ракет достигают своей цели».

В феврале энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате обстрела в Днепропетровской области Украины был повреждён объект энергетики.

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