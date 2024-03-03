Глава ДТЭК: Украина может проиграть «энергетическую войну» без помощи США
- РИА Новости
«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — сказал собеседник издания.
Тимченко подчеркнул, что для Украины электроснабжение «одинаково важно летом и зимой», а в последнее время «всё больше дронов и больше ракет достигают своей цели».
В феврале энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате обстрела в Днепропетровской области Украины был повреждён объект энергетики.