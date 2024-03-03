Глава ДТЭК: Украина может проиграть «энергетическую войну» без помощи США

Украина может проиграть «энергетическую войну», если США в ближайшее время не возобновят военные поставки, заявил газете Financial Times гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — сказал собеседник издания.

Тимченко подчеркнул, что для Украины электроснабжение «одинаково важно летом и зимой», а в последнее время «всё больше дронов и больше ракет достигают своей цели».

В феврале энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате обстрела в Днепропетровской области Украины был повреждён объект энергетики.