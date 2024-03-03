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Сальдо назвал задачу провальной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что задачей провальной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу был «медийный эффект».
Сальдо назвал задачу провальной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу
  • AP

Как он отметил в своём Telegram, за прошедшую неделю стало окончательно понятно, что имела в виду украинская пропаганда, распространяя вбросы о «наступлении в районе Чёрного моря».

«Противник провёл ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области. По данным наших военных, главной задачей этого «десанта» была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта», — отметил он.

Ранее единственный выживший благодаря пленению военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин заявил, что его отряд кинули на «героический убой», отправляя на Тендровскую косу в Херсонской области.

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