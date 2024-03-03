Сальдо назвал задачу провальной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что задачей провальной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу был «медийный эффект».

Как он отметил в своём Telegram, за прошедшую неделю стало окончательно понятно, что имела в виду украинская пропаганда, распространяя вбросы о «наступлении в районе Чёрного моря».

«Противник провёл ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области. По данным наших военных, главной задачей этого «десанта» была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта», — отметил он.

Ранее единственный выживший благодаря пленению военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин заявил, что его отряд кинули на «героический убой», отправляя на Тендровскую косу в Херсонской области.