Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Ленобластью
- РИА Новости
«Около 19:30 мск... средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО, воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с инцидентом в акватории Финского залива находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО.