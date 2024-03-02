Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Ленобластью, сообщили в Минобороны России.

«Около 19:30 мск... средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО, воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с инцидентом в акватории Финского залива находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО.