Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России

Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.

Об этом политик заявил в интервью общественному телевидению Армении.

По словам Григоряна, Армения серьёзно зависела от России по ряду направлений, включая политическое, экономическое, военно-политическое и научное. Он добавил, что всё это являлось частью общей безопасности Армении.

Он утверждает, что выстроенная система безопасности якобы не работала как в двустороннем формате отношений Москвы и Еревана, так и в рамках ОДКБ.

«И на пути поиска альтернативы мы делаем многочисленные шаги, потому что мы долгое время полностью зависели от одного центра. И, кстати, то, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой», — сказал секретарь Совбеза.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.