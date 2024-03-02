RT в Telegram
Подпишись

Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России

Короткая ссылка
Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.
Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России
  • Gettyimages.ru

Об этом политик заявил в интервью общественному телевидению Армении.

По словам Григоряна, Армения серьёзно зависела от России по ряду направлений, включая политическое, экономическое, военно-политическое и научное. Он добавил, что всё это являлось частью общей безопасности Армении.

Он утверждает, что выстроенная система безопасности якобы не работала как в двустороннем формате отношений Москвы и Еревана, так и в рамках ОДКБ.

«И на пути поиска альтернативы мы делаем многочисленные шаги, потому что мы долгое время полностью зависели от одного центра. И, кстати, то, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой», — сказал секретарь Совбеза.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить