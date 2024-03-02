Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
«В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 1 марта украинские войска нанесли по населённым пунктам Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Кроме того, в ночь на 2 марта ВСУ обстреляли регион ещё 17 раз.
Ранее стало известно, что мирный житель Донецка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ.