Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины населённого пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 1 марта украинские войска нанесли по населённым пунктам Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Кроме того, в ночь на 2 марта ВСУ обстреляли регион ещё 17 раз.

Ранее стало известно, что мирный житель Донецка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ.