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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области

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Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины населённого пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 1 марта украинские войска нанесли по населённым пунктам Херсонской области 20 артиллерийских ударов. Кроме того, в ночь на 2 марта ВСУ обстреляли регион ещё 17 раз.

Ранее стало известно, что мирный житель Донецка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ.

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