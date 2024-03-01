В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в ряде областей на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
- AP
Сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях на Украине, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Рано утром в подконтрольном Киеву российском городе Херсоне произошло несколько взрывов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен