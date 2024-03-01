В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ряде областей на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях на Украине, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Рано утром в подконтрольном Киеву российском городе Херсоне произошло несколько взрывов.