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Глава управления воспитательной работы СК России посетил в госпитале участников СВО

Начальник управления воспитательной работы СК России Сергей Петров посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве, где проходят реабилитацию участники СВО, сообщает ведомство.

Петров пожелал бойцам скорейшего выздоровления, поблагодарил их за храбрость и совершённые в зоне боевых действий подвиги.

Для военнослужащих и сотрудников госпиталя СК организовал концерт российского эстрадного певца и композитора Сосо Павлиашвили.

«Все присутствующие поблагодарили офицеров СК России и артиста за проявленное внимание и участие в их судьбе. Такие добрые мероприятия стали уже славной традицией», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СК возбудил дело по факту покушения на фельдшера на востоке Москвы.